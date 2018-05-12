12.05.2018, 09:05

Таллиннские школьники подарят Эстонии песню ”Мы здесь”

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Tallinn
TallinnFoto: Eero Vabamägi

В День Таллинна, 15 мая, в 14:00 на площади Вабадузе 3000 школьников исполнят песню “Meie siin“ в подарок к 100-летию Эстонской Республики, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что пение с давних пор имеет важное значение для народа Эстонии. ”Пение объединяло людей как в тяжелые времена, так и в моменты радости, соединяя поколения и сохраняя непрерывной давнюю традицию, — сказал Белобровцев. — Концерт, который состоится в подарок к юбилею ЭР, станет своего рода преемником прошлогоднего танцевального выступления. В День Таллинна танцовщики передадут эстафету певцам, чтобы вместе украсить Эстонию”.

В выборе песен участвовали директор Таллиннской Ныммеской музыкальной школы Индрек Виярд и учитель Таллиннской 21-й школы Лилия Рахула. В программе исполнение пяти песен. В концерте вместе со школьниками примут участие Уку Сувисте, Калле Сепп и другие исполнители.

Концерт подготовил Таллиннский департамент образования, в его организации большую роль играют сами ученики таллиннских школ. Дополнительная информация на страничке в сети Facebook.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве

11.05.2018
Сегодня в ходе конфликта на дороге пешеход ударил ножом нарушившего ПДД водителя автомобиля, а на остановке в Ласнамяэ из окна ехавшего мимо авто стреляли из пневматического оружия по ногам людей. А жительница Кохтла-Ярве Юлия рассказала о том, как ее собаку сбил автомобиль, но на этом дело не закончилось. Обо всех самых важных событиях — в нашей подборке!
Подробнее

ГРАФИК: Где в Эстонии живут самые ленивые и самые работящие люди?

11.05.2018
Харьюский уезд уже долгое время является лидером по уровню зарплат, а вот в прошлом году меньше всего зарабатывали в Хийумаа и Сааремаа. Но связан ли размер зарплаты с отработанными часами? Смотрите, где в Эстонии живут самые трудолюбивые люди!
Подробнее


ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом: пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

11.05.2018
Сегодня в 14:15 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ластекоду в Таллинне между водителем транспортного средства и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого пешеход ударил водителя ножом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного

11.05.2018
К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

18+. ”Я была словно под гипнозом”. Одна из многочисленных жертв Игоря Манга рассказала, что он с ней сделал

11.05.2018
Женщина, заказавшая у Игоря Манга персональный гороскоп, рассказала, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны астролога прямо у себя дома, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием

11.05.2018
В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, передает rus.err.ee.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ