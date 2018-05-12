Таллиннские школьники подарят Эстонии песню ”Мы здесь”

В День Таллинна, 15 мая, в 14:00 на площади Вабадузе 3000 школьников исполнят песню “Meie siin“ в подарок к 100-летию Эстонской Республики, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что пение с давних пор имеет важное значение для народа Эстонии. ”Пение объединяло людей как в тяжелые времена, так и в моменты радости, соединяя поколения и сохраняя непрерывной давнюю традицию, — сказал Белобровцев. — Концерт, который состоится в подарок к юбилею ЭР, станет своего рода преемником прошлогоднего танцевального выступления. В День Таллинна танцовщики передадут эстафету певцам, чтобы вместе украсить Эстонию”.

В выборе песен участвовали директор Таллиннской Ныммеской музыкальной школы Индрек Виярд и учитель Таллиннской 21-й школы Лилия Рахула. В программе исполнение пяти песен. В концерте вместе со школьниками примут участие Уку Сувисте, Калле Сепп и другие исполнители.