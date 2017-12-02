Таллиннские семейные врачи назвали центры здоровья самым провальным проектом года

Таллиннское общество семейных врачей присвоило титул "главный провал года" программе строительства центров здоровья, в рамках которой в Эстонии в 2016-2024 годах должны быть построены или капитально отремонтированы по меньшей мере 35 центров здоровья.

Решение было принято на основе опроса семейных врачей, две трети участников которого назвали "главным провалом года" проект центров здоровья, пишет rus.err.ee.

В сообщении общества отмечается, что надежды семейных врачей на то, что проект будет мотивировать развитие медицинской помощи первого звена, пока не оправдываются.

Врачи объясняют это низким качеством управления со стороны Министерства социальных дел: не были сформулированы четкие требования и правила в отношении центров, а при выборе формы собственности и заявок на реализацию проекта не учитывались предложения семейных врачей.

В связи с этим, опасаются медики, предназначенные для развития первичной врачебной помощи ресурсы не будут направлены туда, где в них есть наибольшая необходимость.

Ситуация неопределенности подтолкнула многих семейных врачей отказаться от участия в проекте, отмечается в сообщении.

Прием инвестиционных заявок на строительство или капитальный ремонт центров здоровья по всей Эстонии проходил в первой половине 2016 года, а первые 15 центров планировалось открыть уже в 2018 году.

На реализацию проекта была выделена финансовая поддержка в размере 113,6 миллионов евро, из которых 85,2 миллиона будет получено из Европейского фонда регионального развития.