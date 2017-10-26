Таллиннские родители приняли участие в выборе новых игровых площадок для детсадов

Представители столичных детсадов подобрали подходящие аттракционы в рамках проекта "100 игровых площадок детским садам Таллинна", приуроченного к 100-летию Эстонской Республики, сообщает Raepress. В проведенном городом исследовании приняли участие как работники муниципальных детских садов, так и родители — всего 11 361 человек.

Как пояснил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, город принял решение подарить к юбилею Эстонской Республики детским садам новые игровые площадки, чтобы сделать среду, в которой находятся дети, более современной. ”Как известно, дети развиваются играя, поэтому мы хотим создать для малышей лучшие условия. Современные площадки открывают больше возможностей для педагогов, чтобы они могли сделать занятия на улице более увлекательными”, — сказал Кылварт. Вице-мэр добавил, что вопрос выбора площадки решался не только руководством садов — были учтены пожелания и мнения родителей.

Запуск проекта состоялся 12 сентября на Певческом: собравшихся ознакомили с типовыми решениями, из которых детские сады смогли выбрать наиболее подходящее для себя. Предварительный отбор был произведен совместно с членами совета Таллиннского объединения руководителей начального образования. Для участия в проекте детский сад должен был сначала выяснить предпочтения родителей относительно вида площадки, а затем отобрать один аттракцион в соответствии с пожеланиями родителей и возможностями своей территории.

Город обеспечит включенный в типовое решение инвентарь и аттракцион, создание необходимой для площадки поверхности и озеленение. За содержание площадки в дальнейшем будет отвечать сам детский сад.

Тендер на игровые площадки Департамент образования планирует объявить в ноябре, а начать установку — в марте будущего года, чтобы к осени следующего года дети уже могли играть на новых площадках.