Таллиннские реформисты выступают за наличие большого флага в зале горсобрания. Кылварт говорит, что места нет

Председатель горсобрания Михаил Кылварт вернул проект, аргументировав это тем, что в зале для большого флага нет места. По его словам, в этом зале возможно использовать лишь настольные флаги и канцелярия установила в флаг Эстонии вместе с флагом Таллинна и флагом ЕС.

На сегодняшнем заседании председатель фракции Партии реформ Кристен Михал сказал, что наличие государственного флага в зале горсобрания Таллинна как столицы Эстонии, безусловно, уместно и стало бы знаком признания и уважения к Эстонскому государству. Тем более, что государственные флаги имеются в залах как Тартуского, так и Пярнуского горсобраний.