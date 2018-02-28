Таллиннские ночлежки работают в морозы круглосуточно, но бесплатны только для таллиннцев

Столичная горуправа выпустила распоряжение, чтобы ночлежки принимали нуждающихся круглосуточно, а также обеспечивает бездомных горячим супом, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ночлежки бесплатны только для таллиннцев, но иногда туда приходят люди из других городов и даже стран.

"Три дня здесь могут находиться неталлинцы, а потом наши соцработники устанавливают контакт с местами их жительства. И если они все-таки захотят остаться у нас, то это уже платно, 8 евро за ночь", — рассказала директор социального центра Керсти Пылдемаа.

Ночлежки будут круглосуточно открыты пока на улице сильные морозы.