02.10.2017, 16:45

Таллиннские месячники благоустройства заслужили высокую оценку

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Teeme ära 2013 Kopli rannas
Teeme Ära talgupäev Kopli rannasFoto: Ilmar Saabas

Завтра в Таллинне открывается фестиваль городов Европы, во время которого будут отмечаться лучшие города по проведению месячников благоустройства в рамках программы URBACT.

Из 270 представлений. поступивших из 219 городов 29 государств, жюри отобрало 97 лучших примеров практической реализации месячника, среди которых и Таллинн, сообщает Раэпресс.

В фестивале примут участие представители почти 500 городов, городских объединений и регионов ЕС, Норвегии и Швейцарии. Начнется фестиваль большим гала городов в "Генераторе культуры". 4 и 5 октября в творческом городке Теллискиви состоятся встречи и обсуждения.

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