Таллиннские месячники благоустройства заслужили высокую оценку

Завтра в Таллинне открывается фестиваль городов Европы, во время которого будут отмечаться лучшие города по проведению месячников благоустройства в рамках программы URBACT.
Из 270 представлений. поступивших из 219 городов 29 государств, жюри отобрало 97 лучших примеров практической реализации месячника, среди которых и Таллинн, сообщает Раэпресс.
В фестивале примут участие представители почти 500 городов, городских объединений и регионов ЕС, Норвегии и Швейцарии. Начнется фестиваль большим гала городов в "Генераторе культуры". 4 и 5 октября в творческом городке Теллискиви состоятся встречи и обсуждения.