25.01.2018, 11:59

Таллиннские малыши смогут освоить азы программирования в детских садах

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rus.delfi.ee
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Lapsed ja tahvelarvutid
Lapsed ja tahvelarvutidFoto: Siim Lõvi

Во всех муниципальных детских садах Таллинна созданы условия для начального обучения робототехнике — в этом месяце во всех детских садах коллекции учебных принадлежностей по робототехнике пополнились программируемыми обучающими мини-роботами ”Blue-Bot” и ”Ozobot”, передает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город за последние два учебных года снабдил детские сады различными устройствами для робототехники. ”На данный момент созданы условия для начального обучения робототехнике во всех таллиннских детских садах, — сказал Белобровцев. — Можно сказать, что включение робототехники в учебную деятельность детских садов — это новый, важный шаг даже в мировом масштабе. Сейчас трудно оценить, какие преимущества это даст нашим детям в будущем, но без сомнений, занятия в детском саду станут значительно более интересными и веселыми”.

Для приобретения принадлежностей для робототехники Таллиннский департамент образования провел конкурс госпоставок, в котором победил ”AS Rekato”.

В позапрошлом году были закуплены комплекты ”Bee-Bot”. Руководитель общего отдела Таллиннского департамента образования Райнер Раннала рассказал, что новые роботы смогут расширить возможности тех, что были закуплены ранее. Роботы используются на занятиях математикой, естественными науками, во время изучения языков. Новые роботы будут также задействованы в обучении программированию.

По ссылкам доступны видео, презентующие роботов ”Blue-Bot” и ”Ozobot”.

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