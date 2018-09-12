12.09.2018, 19:00

Таллиннские КТ могут ходатайствовать о субсидиях на обучение


rus.delfi.ee
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Tallinn
TallinnFoto: Siim Lõvi

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, субсидия может достигать 130 евро и предоставляется на оплату участия в курсах, организованных Союзом квартирных товариществ Эстонии или Союзом содержания недвижимости Эстонии, причем в том же году, в котором подается ходатайство, сообщает Раэпресс.

К ходатайству надо приложить справку об участии в занятиях, счет и платежное поручение, подтверждающее оплату обучения квартирным товариществом. И все это надо ввести по адресу: https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine. Всего на эти цели нынче выделены 4707,50 евро, из которых на 872,50 евро уже поступили ходатайства.

14 тысяч евро свободных средств есть еще на субсидии по проекту "Зеленый двор", из 40 тысяч евро субсидии, выделенной на экспертизу балконов и навесов, свободны еще около 28 тысяч евро.

Tallinn Hockey weekend
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