Таллиннские дороги в опасности! Разрушению асфальта противостоят восемь бригад

Еще одна бригада занимается ремонтом булыжных мостовых Старого город и одна — ликвидацией заторов на ливневой канализации. С января Tallinna Teede AS отремонтировало уже около 6100 квадратных метров асфальтового покрытия (примерно 2900 выбоин), на что ушли 1300 тонн горячей смеси.

В зимнее время контроль за состоянием дорожного покрытия ведется инспекторами ежедневно, ремонт осуществляется только горячей смесью. До пуска весной асфальтовых заводов, работы ведутся в основном на магистралях и других улицах, по которым движется общественный транспорт, причем в первую очередь ликвидируются наиболее глубокие и наиболее опасные, с точки зрения аварийности, выбоины.