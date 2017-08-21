Таллиннская улица Клоостриметса открыта после ремонта

Сегодня, 21 августа, состоялось торжественное открытие улицы Клоостриметса после реконструкции на участке между улицами Люкати и Пярнамяэ. В нем приняли участие вице-мэр Таллинна Калле Кландорф и старейшина Пирита Тынис Мёльдер, сообщает Раэпресс.

Калле Кландорф отметил, что теперь дорога обеспечивает более безопасное движение. Тынис Мёльдер добавил, что ремонт этого участка был важен в том числе и потому, что дорога ведет к таким туристическим объектам, как телебашня и ботанический сад.

В ходе работ обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, приведены в порядок обочины, установлено специальное освещение на пешеходных переходах, создан островок безопасности на перекрестке улиц Клоостриметса и Пярнамяэ, с велосипедной дорожки сточные воды теперь отводятся в решетчатые колодцы с впитывающими системами.

В районе Клоостриметса поселение довольно бурно развивается, а с ним нарастает и поток автотранспорта. Работы должны были завершиться 5 сентября, но АО "TREF Nord" справилось досрочно.