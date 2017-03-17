Таллиннская тюрьма выплатит бывшему заключенному 750 евро за бесчеловечные условия содержания

Госсуд 17 марта вынес решение по иску бывшего заключенного Таллиннской тюрьмы, подавшего жалобу на нечеловеческие условия содержания и требовавшего выплатить ему моральную компенсацию в размере 9660 евро; суд уменьшил размер компенсации до 750 евро.

Бывший заключенный (его имя в судебном решении скрыто — прим. ред.), находившийся в камере предварительного заключения 483 дня с октября 2010 по февраль 2012 года, в своем иске к тюрьме указал на то, что он содержался в шестиместной камере, где на одного человека приходилось 1,5 квадратных метра свободного пространства, сообщает rus.err.ee.

Заявитель указал на то, что у него не было связи с внешним миром, отсутствовала возможность сушить постиранную одежду, освещение в камере не давало возможности читать и писать, на прогулку отводился всего лишь один час в день. В результате нахождения в таких стесненных условиях, у заявителя развилась аллергия, он 11 раз обращался в тюремному врачу. Заявитель потребовал через суд компенсацию за бесчеловечные условия заключения в размере 9660 евро.