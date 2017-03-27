Таллиннская телебашня отметит пятилетие со своего повторного открытия

В это воскресенье, 2 апреля, состоится шестой забег по лестнице Таллиннской телебашни ”Tallinn TV-Tower Run 2017”, которым отмечается повторное открытие Телебашни. За пять года Телебашню посетили 870 000 гостей, причем половина посетителей — это иностранные туристы.

Дистанция забега по лестнице Телебашни составляет 170 метров, или 870 ступенек. Старты будут открыты в период с 11:00 до 12:30, и выходить на трассу участники будут в порядке живой очереди с интервалом в пару десятков секунд. На старт приглашаются все достаточно тренированные и здоровые любители бега в возрасте от 15 лет. В общей сложности возможность поучаствовать в забеге по лестнице получит 250 участников соревнования. Предварительная регистрация — www.trepijooks.ee.

Забег по лестнице Таллиннской телебашни входит в качестве соревнования в перечень забегов ”Towerrunning Challenge 2016” WFGT (Всемирной федерации высотных башен) и дает местным бегунам возможность померяться силами со спортсменами всего остального мира. Кроме того, данный забег по лестнице является и IV туром серии забегов по лестницам на внутриэстонский кубок SAUCONY 2017. Подробная информация о забеге по лестнице — здесь.

Организатором забега по лестнице Телебашни является некоммерческое объединение MTÜ Tallinna Tõusujooksud. Самым быстрым бегуном по лестнице в 2016 году среди мужчин стал Рауно Тийтс, его время — 04:46, а среди женщин победительницей стала Элери Задонски, ее время — 05:52.

Абсолютный рекорд в беге по лестнице Телебашни в данный момент принадлежит польскому чемпиону мира Петру Лободзинскому (время — 04:10), который пробежал дистанцию за это время в 2014 году.

Таллиннская телебашня (www.teletorn.ee) — здание, возведенное для трансляции теле- и радиопередач, являющееся самым высоким строением в Эстонии — высота башни составляет 314 метров. Цель деятельности целевого учреждения ”Таллиннская телебашня” — предложение в Таллиннской телебашне качественных туристических, культурных и досуговых услуг, а также маркетинг телебашни как международной достопримечательности и пункта назначения для любителей незабываемых впечатлений.

Реконструированная Телебашня была повторно открыта 4 апреля 2012 года. Таллиннская телебашня является членом Всемирной федерации высотных башен (The World Federation of Great Towers, или WFTG), куда входят самые высокие в мире строения.