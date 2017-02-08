Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сообщил подчиненным о строгом режиме экономии, что вызвало недовольство части сотрудников, пишет rus.err.ee.

На прошлой неделе Адлас отправил на общий адрес электронной почты сотрудников скорой помощи письмо, в котором сообщил: "Основываясь на проведенном аудите аптек и на основании того, что из-за вирусных заболеваний количество вызовов и связанные с этим затраты на лекарства и медицинские расходные материалы значительно превысили выделенные для этого средства, мы вводим временные меры по экономии расходов".

Обратившиеся в ERR сотрудники скорой помощи сказали, что ситуация очень напряженная и работа сотрудников скорой помощи нарушена.

Адлас сказал порталу ERR Uudised, комментируя ситуацию, что речь идет об обычном распоряжении, и у пациентов нет причин для беспокойства, так как экономия ни в коей мере не угрожает реагированию на вызовы или качеству лечения.

Вице-мэр Мерике Мартинсон сказала порталу ERR, что находится в курсе происходящего в Таллиннской скорой помощи и также не видит причин для беспокойства из-за падения качества лечения.