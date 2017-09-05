Таллиннская школа русской культуры приглашает старшеклассников на бесплатные занятия

Изучать культуру — это модно! Так считают в Таллиннской школе русской культуры и приглашают молодежь на бесплатные лекции и поездки.

В действующей с 2005 г. Таллиннской школе русской культуры открыт набор в новую группу на 2017/2018 учебный год. Базовый курс ”Русская культура”, рассчитанный на один год обучения, предназначен, в первую очередь, для учеников 9-12 классов, которые учатся в школах с эстонским языком обучения. Желающие получать системную поддержку в развитии родного языка и расширении знаний о национальной культуре могут участвовать в программе несколько лет. Занятия проводятся один раз в неделю в вечернее время по вторникам. Участие — бесплатно, так как деятельность школы поддерживается за счет средств Министерства образования и науки, распределяемых Фондом интеграции.

”Да, именно так, модно! — считает руководитель Таллиннской школы русской культуры Роман Лягу. — К нам приходят девушки и юноши, всерьез заинтересованные в изучении языков и культур, и, в том числе, в развитии своего родного языка и расширении знаний о национальной культуре, которые они не могут получить в рамках программы обычной школы. Мы ходим с нашими учащимися на открытие выставок в Кадриоргском дворце, Русский театр приглашает нас на премьерные показы своих спектаклей, посещаем с учениками концерты, кинопремьеры, различные приемы. В общем, шаг за шагом вводим молодежь в этот прекрасный мир, мир культуры. Сами занятия проходят в красивом зале в Старом городе. Все вместе взятое и привело к тому, что среди учеников появилось мнение: учиться в Таллиннской школе русской культуры — это модно!”.

В учебную программу школы входят три предмета. Изучая историю русской культуры, ученики знакомятся с самыми разными темами:

1. Театр и кино. Как правило, молодежь смотрит современное кино. Эта тема вызывает у нее самый живой отклик и дискуссию, когда надо определиться с тем, кто входит в десятку самых известных актеров или актрис.

2. Письменность. В рамках этой темы проводится практическое занятие по каллиграфии. Ученики могут попробовать себя в качестве переписчиков старинных монастырских книг.

3. Литература. Кто сможет сразу назвать десятку самых известных современных писателей, пишущих на русском языке?

4. Кухня. Это занятие неизменно пользуется большой популярностью, так как сопровождается приготовлением и дегустацией блюд русской кухни.

5. Мир дворянской усадьбы. В новом учебном году молодежь из Школы русской культуры совершит поездку в усадьбу Килтси, чья история связана с именем похороненного в таллиннской Домской церкви мореплавателя Адама Йохана фон Крузенштерна, и узнает, почему этим именем так гордится русская географическая наука.

6. Архитектура и скульптура. Молодая девушка-гид, наполовину эстонка, наполовину русская, расскажет об увиденных своими глазами самых интересных, с ее точки зрения, архитектурных достопримечательностях и памятниках, связанных с русской культурой.

7. Изобразительное искусство. Здесь смелые эксперименты, связанные с искусством, проводятся каждый год. Кадриоргский дворец ученикам в помощь.

8. Композиторы. В предстоящем учебном году предполагается сосредоточиться на творчестве Чайковского и отправиться в город Хаапсалу по следам известного композитора. Поездка будет организована в виде поисковой игры-квеста, с дополнительным посещением уникальной деревянной церкви в Палдиски и экскурсией к старинному маяку.

9. Народный костюм, праздники и традиции. Немного о рождественских, масленичных и пасхальных традициях, гаданиях, скрытом значении различных орнаментов национального костюма и прочих интересных вещах в игровой форме.

Второй предмет в учебной программе Таллиннской школы русской культуры — это курс риторики или практический курс устной речи для делового общения. На уроках риторики ученики снимают страх публичных выступлений, совершенствуют дикцию и произношение, избавляются от слов-паразитов и обогащают свой словарный запас новыми пословицами и поговорками. На практических занятиях ученики участвуют в различных дискуссиях, учатся правильно вести себя перед видеокамерой, давать и брать интервью. В качестве гостевых лекторов в школе ждут известных теле- и радиоведущих, филологов и актрис Русского театра.

В рамках третьего предмета ”Памятники русской культуры в Эстонии” занятия проводятся, в основном, в виде экскурсий и поездок по Эстонии.

Количество учащихся в новой группе ограничено (не более 20 человек). Регистрация на собеседование для дальнейшего зачисления в Таллиннскую школу русской культуры по телефону 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee