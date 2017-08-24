Таллиннская программа обработки отходов выносится на общественное обсуждение

С 25 августа по 7 сентября Таллиннский департамент окружающей среды выставляет на всеобщее обозрение и обсуждение городскую программу обработки отходов на 2017-2021 годы.

Заинтересованные лица и лица, чьи правовые интересы могут быть программой задеты, имеют возможность в течение этого времени представлять свои замечания и возражения, сообщает Раэпресс.

Программа доступна на сайте http://www.tallinn.ee/est/jaatmekavad или непосредственно в департаменте по адресу: ул. Харью, 13.

Замечания, предложения и возражения можно представлять на бумажном носителе в департамент или электронным путем по адресу keskkonnaamet@tallinnlv.ee.

Открытое заседание для обсуждения поступивших предложений, замечаний и возражений, если таковые будут, состоится в департаменте, в зале второго этажа 8 сентября в 14 часов.