03.05.2018, 09:59

Таллиннская оппозиция в четверг подаст заявление о недоверии мэру Таави Аасу

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rus.delfi.ee
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Таллиннская оппозиция в четверг подаст заявление о недоверии мэру Таави Аасу
Taavi AasFoto: Jaanus Lensment

На заседании столичного городского собрания в четверг, 3 мая, представители четырех оппозиционных фракций подадут заявление о выражении недоверия мэру Таллинна Таави Аасу, сообщает rus.err.ee.

Поводом для попытки отправить мэра в отставку оппозиционеры называют, как они считают, неспособность Таави Ааса бороться с коррупцией в городе.

По оценке оппозиции, в Таллинне существует системная проблема руководства, а Таави Аас оказался не в состоянии предложить убедительные решения для предотвращения случаев коррупции и не видит очевидных проблем.

Сам Аас убежден, что обвинения в его адрес необоснованны.

Напомним, в начале апреля полиция задержала четырех руководящих работников муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" по подозрению в коррупции.

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