Таллиннская оппозиция попытается сместить с должности вице-мэра Арво Сарапуу

Сегодня в 15 часов состоится внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, где пройдет голосование по вотуму недоверия вице-мэру Арво Сарапуу. Вдобавок соцдемы передадут "мусорную" петицию с более чем 300 подписей.

В петиции требует восстановления профессиональной услуги вывоза мусора в Таллинне.

"Результат голосования о недоверии, которое пройдет на сегодняшнем внеочередном заседании, к сожалению, известен заранее, потому что городская власть заткнула рты центристам в горсобрании. Построенное на личной выгоде мусорное хозяйство сделало ситуацию в городе невыносимой, и пришло время учесть желание горожан и освободить Сарапуу от должности", — прокомментировал член фракции соцдемов Ханно Матто.

В петиции отмечено, что осуществляющая вывоз мусора в Нымме BWM делает это незаконно, поскольку у них нет разрешения на обращение с отходами. Хотят, чтобы договор с упомянутой фирмой был прекращен. Ранее в СМИ писали, что с фирмой косвенно связан сам Сарапуу.