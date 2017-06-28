Таллиннская международная школа получила разрешение на деятельность

Министерство образования и науки выдало лицензию на образовательную деятельность Таллиннской международной школе, которая осенью начнет работу в Ülemiste City и будет предоставлять возможность получения образования на английском языке по международно признанной учебной программе International Baccalaureate (IB), сказано в пресс-релизе.

„Мы основали в Ülemiste City международную школу с английским языком обучения, которая в будущем будет предлагать образование по IB, так как увидели соответствующую четкую потребность рынка”, — пояснила Кади Пярнитс, председатель правления основавшего школу Mainor AS, по словам которой, только в одном Ülemiste City работают представители более 50 разных национальностей, и в ближайшее время по всей Эстонии ожидается значительный рост числа иностранных специалистов.

Цель Таллиннской международной школы — в перспективе обеспечить полный образовательный цикл от начальных классов до гимназии включительно, предоставляя возможность получения международного образования детям всех возрастов, родители которых приехали в Эстонию.

„Существенную роль в быстром открытии школы сыграли целевое учреждение Innovel и Министерство образования и науки, от которых мы получили быструю обратную связь, конструктивные предложения и позитивную оценку нашего дела”, — добавила Кади Пярнитс и отметила, что важную роль в успешном развитии новой школы играет политика, касающаяся иностранной рабочей силы в целом.

Пярнитс сказала, что на нашем рынке труда внутренние ресурсы уже в основном задействованы, и государству придется привлекать иностранную рабочую силу. По ее оценкам, до настоящего момента был предпринят ряд правильных шагов по адресации решения данной проблемы, но для достижения более существенных результатов следует действовать более энергично и систематично: „Нам нужна мудрая и проактивная миграционная политика, которая позволит привлечь в Эстонию людей с необходимыми трудовыми навыками, которые внесут свой вклад в развития нашей страны и смогут в будущем стать носителями нашей культуры как у нас, так и в других странах мира”.

Пярнитс считает, что следует уделять больше внимания тому, как организована адаптация приезжающих, и здесь, к сожалению, есть пока еще много недоработок. „Следует договориться об общих целях, объединив усилия частного и публичного секторов с тем, чтобы приехавшие в Эстонию иностранные специалисты и члены их семей чувствовали себя здесь комфортно. Только в этом случае они останутся на более длительное время и смогут внести свою лепту в развитие нашей страны”, — прокомментировала председатель правления Mainor Кади Пярнитс и добавила, что открытие школы с английским языком обучения, работающей по международной программе, — один из шагов в этом направлении.

Сейчас школа разрабатывает план совместной деятельности с девелопером Ülemiste City, чтобы в ближайшее время создать там современный и инновационный учебный комплекс, в котором кроме международной школы будут работать также детский сад Kalli-kalli и школа Emili.

Mainor AS является частью независимой рабочей группы гражданской инициативы, ищущей пути решения для вызовов, связанных с уменьшением населения Эстонской Республики и возможностью создания более открытого общества. В рабочей группе принимают участие Фонд открытой Эстонии, Эстонская торгово-промышленная палата, Эстонский центральный союз работодателей, Mainor AS, Таллиннский технический университет, Союз некоммерческих организаций и фондов Эстонии (EMSL).