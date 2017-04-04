Таллиннская горуправа выразила соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим 3 апреля в Санкт-Петербурге.

В письме губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко вице-мэр отметил, что таллинцы были глубоко потрясены известием о трагедии. ”Нас потрясло и глубоко затронуло, что жертвами террора стали ни в чем не повинные мирные люди, наши добрые соседи. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях”, — подчеркнул Таави Аас.

От имени городской управы и таллинцев он выразил поддержку петербуржцам, глубокие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.