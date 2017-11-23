Таллиннская горуправа утвердила Кальюлайда и Света старейшинами районов

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Таллинская городская управа назначила сегодня старейшин двух районов Таллинна. В Пыхья-Таллинне продолжит работу старейшиной Раймонд Кальюлайд, Кесклиннасую управу возглавит Владимир Свет. Их полномочия вступают в силу 24 ноября, значится в пресс-релизе.