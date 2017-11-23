Таллиннская горуправа утвердила Кальюлайда и Света старейшинами районов

Таллинская городская управа назначила сегодня старейшин двух районов Таллинна. В Пыхья-Таллинне продолжит работу старейшиной Раймонд Кальюлайд, Кесклиннасую управу возглавит Владимир Свет. Их полномочия вступают в силу 24 ноября, значится в пресс-релизе.
Обе кандидатуры были одобрены соответствующими районными собраниями, первые заседания которых в новом составе прошли вчера вечером.
На вчерашнем заседании городская управа утвердила старейшиной Хааберсти Марека Юргенсона, Ласнамяэ — Марию Юфереву и Мустамяэ — Лаури Лаатса.
Таким образом, одобрения районных собраний и последующего назначения на должность ждут старейшины еще трех районов Таллинна — Нымме, Кристийне и Пирита. В Кристийне и Нымме районные собрания соберутся сегодня, в Пирита — завтра.