Таллиннская горуправа: танец вокруг ивы в Хааберсти — непонятное представление

По мнению Таллиннской горуправы, растущая на траектории реконструируемого Палдиского шоссе ива не соответствует критериям взятия под государственную охрану, ее необходимо срубить в соответствии с выданным разрешением, чтобы можно было двигаться дальше с реализацией проекта.



Проект этот очень важен в масштабе государства для развития инфраструктуры, нужен не только таллинцам, но и жителям Сауэ, Кейла, Палдиски и других населенных пунктов. Реконструкцию поддерживают и местные жители. В частности, какумяэсцы опубликовали специальное обращение, свое обращение в поддержку реконструкции принял и "круглый стол" квартирных товариществ Хааберсти, осудивший политическую возню вокруг этой проблемы и лицемерие некоторых кандидатов в мэры Таллинна и барабанный бой "защитников" дерева.

Проект, позволяющий увеличить пропускную способность скрещивающихся здесь магистралей и уменьшить заторы, стоимостью почти в 15 миллионов евро, должен быть реализован к октябрю 2018 года.