Таллиннская горуправа представила проект субсидий на обновление балконов и навесов

Таллиннская городская управа представила на утверждение городского собрания проект постановления о порядке предоставления субсидии на проведение строительно-технической экспертизы состояния балконов и навесов в многоквартирных домах, сообщает Раэпресс.

Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк,исследованиями установлено, что балконы и навесы над подъездами многоквартирных домов эпохи массовой застройки находятся в неважном техническом состоянии. Квартирным товариществам надо помочь в проведении технической экспертизы их состояния, чтобы обеспечить безопасность жильцов панельных домов.

Уже выявлены в ходе ремонта ситуации, когда некоторые детали балконов оказывались в обвалоопасном состоянии. Необходима массовая проверка, считает она.

Исследования Департамента технического надзора показали, что особенно тревожно состояние ограждающих балконы и лоджии панелей.

Средняя стоимость экспертизы, по расчетам Таллиннского департамента городского хозяйства, составит 1000 евро. По данным регистра, в Таллинне 4019 квартирных товариществ. По прогнозам, экспертизы требуют примерно 3500 домов, построенных до 1993 года.

Вырк подчеркнула, что, если о них заботиться, панельные дома могут простоять еще долго. Особое внимание надо обратить на гидроизоляцию балконов и лоджий, жестяные скаты по краям, и вообще состояние выступающих частей балконов, а также защиту от коррозии соединительных элементов и ограждений. Регулярно надо проводить и регламентные работы — т.е. по уходу за этими элементами строения.