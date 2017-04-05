Таллиннская горуправа образовала комиссию по созданию памятника чете Лендеров

Таллинская городская управа образовала временную комиссию по созданию памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам. Памятник по решению городского собрания должен появиться к 100-летию Эстонской Республики.

Водьдемар Лендер был первым эстонцем — городским головой Таллинна и занимал этот пост в 1906-1913 годах. Таллинн в те годы бурно развивался, и основной тип застройки так и назывался — лендеровский. Это были сравнительно дешевые деревянные, в основном двухэтажные дома с маленькими квартирами, предназначенные для рабочих растущих, как грибы, промышленных предприятий. Около тысячи из них сохранились до сегодняшнего дня. Особенно много их в Пельгулинне, Каламая, Кельмикюла, Кассисаба и некоторых других частях Таллинна, которые объявлены ландшафтными заповедниками.

Жена Вольдемара — Эльфриде известна созданием первой частной гимназии для девочек, которая стала вообще первой школой для эстонских девочек в Эстляндской губернии.

Инициатором создания им памятника выступил в городском собрании социал-демократ Яак Юске. Он предложил установить его либо в Полицейском саду, рядом с которым находилась Лендеровская женская гимназия, либо в сквере Фальги, где вокруг много домов лендеровского типа. Комиссия должна представить свои предложения не позднее 18 декабря 2017 года.