Таллиннская гимназия Ляэнемере получит долгожданные парковочные места

По завершению дорожно-строительных работ на участке автобусной остановки ”Козе теэ” будет построен нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности, а также вдоль обочины Нарвского шоссе выстроено 11 парковочных карманов.

Для безопасности пешеходов новый переход подсветят специальными фонарями, а для людей с нарушением зрения установят специальную тактильную плитку Брайля. Также будет обновлена остановка ”Козе теэ” по направлению из центра города и построена ливневая канализационная система.

Согласно проекту, работы будут выполнены в два этапа, первый из которых включает строительство ливневых стоков, который завершится уже в этом году. Срок сдачи всего объекта — 31 мая 2019 года. Строительные работы выполнит фирма Infraroad OÜ по заказу Таллиннского Коммунального Департамента по проекту фирмы AS K-Projekt. Стоимость объекта составит 318 000 евро.