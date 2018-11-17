17.11.2018, 17:30

Таллиннская гимназия Ляэнемере получит долгожданные парковочные места

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rus.delfi.ee
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Таллиннская гимназия Ляэнемере получит долгожданные парковочные места
Foto: Lasnamäe linnaosavalitsus

В начале ноября вдоль обочины Нарвского шоссе в Ласнамяэ начались строительные работы, в ходе которых Таллиннская гимназия Ляэнемере получит новые парковочные места и пешеходный переход, сообщает управа Ласнамяэ.

По завершению дорожно-строительных работ на участке автобусной остановки ”Козе теэ” будет построен нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности, а также вдоль обочины Нарвского шоссе выстроено 11 парковочных карманов.

Для безопасности пешеходов новый переход подсветят специальными фонарями, а для людей с нарушением зрения установят специальную тактильную плитку Брайля. Также будет обновлена остановка ”Козе теэ” по направлению из центра города и построена ливневая канализационная система.

Согласно проекту, работы будут выполнены в два этапа, первый из которых включает строительство ливневых стоков, который завершится уже в этом году. Срок сдачи всего объекта — 31 мая 2019 года. Строительные работы выполнит фирма Infraroad OÜ по заказу Таллиннского Коммунального Департамента по проекту фирмы AS K-Projekt. Стоимость объекта составит 318 000 евро.

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