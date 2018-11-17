17.11.2018, 17:30

Таллиннская гимназия Ляэнемере получит долгожданные парковочные места

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Таллиннская гимназия Ляэнемере получит долгожданные парковочные места
Foto: Lasnamäe linnaosavalitsus

В начале ноября вдоль обочины Нарвского шоссе в Ласнамяэ начались строительные работы, в ходе которых Таллиннская гимназия Ляэнемере получит новые парковочные места и пешеходный переход, сообщает управа Ласнамяэ.

По завершению дорожно-строительных работ на участке автобусной остановки ”Козе теэ” будет построен нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности, а также вдоль обочины Нарвского шоссе выстроено 11 парковочных карманов.

Для безопасности пешеходов новый переход подсветят специальными фонарями, а для людей с нарушением зрения установят специальную тактильную плитку Брайля. Также будет обновлена остановка ”Козе теэ” по направлению из центра города и построена ливневая канализационная система.

Согласно проекту, работы будут выполнены в два этапа, первый из которых включает строительство ливневых стоков, который завершится уже в этом году. Срок сдачи всего объекта — 31 мая 2019 года. Строительные работы выполнит фирма Infraroad OÜ по заказу Таллиннского Коммунального Департамента по проекту фирмы AS K-Projekt. Стоимость объекта составит 318 000 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро

17.11.2018
Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны?
Подробнее

От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво

17.11.2018
Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.
Подробнее



Deutsche Bank, BofA и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

17.11.2018
Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Подробнее

Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

17.11.2018
Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
153,30 €

ФОТО: Рождество начинается в ноябре? Ярмарка на Ратушной площади уже привлекает массу народа

17.11.2018
В пятницу на Ратушной площади в Старом городе зажгли огни на елке и торжественно дали старт рождественской ярмарке. Несмотря на то, что на улице еще середина ноября, жители и гости Таллинна с радостью погружаются в атмосферу Рождества на ярмарке.
Подробнее

Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет

17.11.2018
Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
Подробнее


Меркель признала ошибки Берлина в миграционной политике

17.11.2018
Федеральное правительство Германии допустило ошибки в разрешении миграционного кризиса, признала канцлер Ангела Меркель во время посещения города Хемница, где в августе вспыхнули беспорядки, связанные с убийством местного жителя, передает РБК.
Подробнее