17.12.2017, 15:30

Таллиннская церковь св. Иоанна отметила 150-летний юбилей

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rus.delfi.ee
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kontsert
kontsertFoto: Andres Putting

Церковь св. Иоанна на площади Вабадузе отмечает сегодня свое 150-летие. Среди прочих мероприятий впервые с ее колокольни раздастся 20-минутный звон рождественских мелодий, издаваемый 25 новехонькими колоколами, сообщает Раэпресс.

Юбилейную службу провели архиепископ Урмас Вильма, почетный архиепископ Андрес Пыдер, пастор прихода Яановской церкви Яан Таммсалу и другие.

После богослужения выступил мэр Таллинна Таави Аас, который сказал: "Таллинская Яановская церковь и Таллинский магистрат — соседи. Мы находимся на расстоянии прямой видимости. Но мы еще и тесно сотрудничаем, потому что в центре внимания у нас один объект — человек. Благополучие и внутренняя умиротворенность таллинцев — цель, к которой мы вместе стремимся".

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