Таллиннская центральная библиотека приглашает детей на летнюю программу

Таллиннская центральная библиотека приглашает читающих как на эстонском, так и на русском языке детей принять участие в проводимой с сегодняшнего дня до 31 июля программе "Лето с книгой", сообщает Раэпресс.

Библиотекари отобрали для этой программы 27 новых детских книг на эстонском и 26 — на русском языке, созданных как отечественными, так и зарубежными авторами.

По каждой прочитанной книжке нужно будет нарисовать картинку или заполнить вопросник, за что будет выдаваться наклейка. Дети, собравшие к 1 августа не менее 10 наклеек, будут приглашены на торжественное завершение программы.

Со списком книг можно ознакомиться на детском сайте городской библиотеки.

Многие книжки можно прочитать также на сайте e-raamatukogust ELLU. В программе участвуют все отделения библиотеки и библиотечный автобус.