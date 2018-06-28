Таллиннцы, внимание! С июля меняются расписания некоторых автобусов

С 1 июля в связи с переходом на летний режим работы меняются расписания движения автобусов на линиях 4, 9, 11, 30, 46, 53 и 56.
С расписаниями можно ознакомиться на сайте: http://transport.tallinn.ee/.
С 1 июля в связи с переходом на летний режим работы меняются расписания движения автобусов на линиях 4, 9, 11, 30, 46, 53 и 56.
С расписаниями можно ознакомиться на сайте: http://transport.tallinn.ee/.
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