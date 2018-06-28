28.06.2018, 13:45

Таллиннцы, внимание! С июля меняются расписания некоторых автобусов


rus.delfi.ee
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Männi bussipeatus Ehitajate teel
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

С 1 июля в связи с переходом на летний режим работы меняются расписания движения автобусов на линиях 4, 9, 11, 30, 46, 53 и 56.

С расписаниями можно ознакомиться на сайте: http://transport.tallinn.ee/.

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