02.12.2018, 21:14

Таллиннцы пересаживаются на автомобили? Число поездок на общественном транспорте уменьшилось почти на 40 млн

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rus.delfi.ee
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Tramm, buss, jalgratas
Tramm, buss, jalgratasFoto: Rauno Volmar

Когда в 2013 году в Таллинне был введен бесплатный общественный транспорт и система валидирования, каждый год число приложивших карточку к валидатору пассажиров оставалось на уровне 142 млн — вплоть до этого года, когда число пассажиров значительно сократилось.

В этом году пассажиры общетранса валидировали свою поездку только 106 млн раз, что почти на 40 млн меньше. Число поездок на общественном транспорте впервые так заметно уменьшилось, даже если учитывать, что до конца года остался еще месяц.

Неужели жители и гости столицы предпочитают общественному транспорту автомобили? Или же просто стали чаще ездить "зайцем" или же просто ленятся валидировать карточку, имея бесплатное право на проезд?

Мэр Таллинна Таави Аас придерживается как раз последней точки зрения и утверждает, что люди стали намного чаще игнорировать обязательное правило валидировать карточку при поездке. По его словам, особенно этим злоупотребляют школьники.

Сократилось число поездок на автобусах и троллейбусах, а вот число поездок на трамвае выросло на миллион. Смотрите таблицу.

  2013     2014 2015 2016 2017 2018
Общее число поездок 142 675 521 142 440 649 143 411 367 142 135  312 142 233 549 106 628 055
на трамвае 24 332 739 19 972 150 18 821 277 19 456 397 20 343 131 21 556 247
на троллейбусе 26 651 562        25 884 140 24 952 849 16 095 244 13 310 486 8 707 201
на автобусе 91 691 520 96 584 359 99 637 241 106 574 671 108 579 932 76 364 607
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