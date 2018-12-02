Таллиннцы пересаживаются на автомобили? Число поездок на общественном транспорте уменьшилось почти на 40 млн

В этом году пассажиры общетранса валидировали свою поездку только 106 млн раз, что почти на 40 млн меньше. Число поездок на общественном транспорте впервые так заметно уменьшилось, даже если учитывать, что до конца года остался еще месяц.

Неужели жители и гости столицы предпочитают общественному транспорту автомобили? Или же просто стали чаще ездить "зайцем" или же просто ленятся валидировать карточку, имея бесплатное право на проезд?

Мэр Таллинна Таави Аас придерживается как раз последней точки зрения и утверждает, что люди стали намного чаще игнорировать обязательное правило валидировать карточку при поездке. По его словам, особенно этим злоупотребляют школьники.

Сократилось число поездок на автобусах и троллейбусах, а вот число поездок на трамвае выросло на миллион. Смотрите таблицу.