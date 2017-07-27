Таллиннцев знакомят с беспилотными автобусами будущего

На позапрошлой неделе в Таллинне представили совершенно новые для столицы транспортные средства — автобусы EasyMile, которым водитель не нужен. Они останутся в столице до конца августа, сообщает Eesti Päevaleht.

Спустя годы выяснится, станут ли эти беспилотные бесшумно ездящие квадратные автобусы таким же прорывом как продемонстрированный 111 лет назад на улице Копли первый автомобиль.

С развитие транспорта появилось 6 уровней самоуправляемости транспорта. При самом высоком водитель не должен сам ничего делать. У водителей такого вида транспорта нет необходимости им упралять — руля и педалей просто нет. Такие машины пока не стали повседневной реальностью. Во многих странах это просто пока не разрешено законодательством. С другой стороны, большинство производящихся самоуправляемых автомобилей относятся к третьему уровню — могут сами тормозить, но без управления водителем передвигаться не способны.

В ездящих по Таллинну двух электроавтобусах EasyMile нет традиционных приборов управления. Входя в такой автобус, можно увидеть два трехместных ряда друг напротив друга.

В ближайшие дни, возможно, до конца июля, прибывшие в Таллинн автобусы, в рамках председательства Эстонии в Совете Европы, изучат дорогу от Вируского круга до

Kultuurikatel и будут катать всех желающих.

В автобусах EasyMile все-таки есть пульт управления, под окном, и пассажиры не будут ездить по улицам одни — ответственное лицо все-таки присутствует, так как, как и было сказано, речь идет о тестовых поездках, которые должны приучить автобус к окружающему миру и наоборот.

Во время тестовых поездок нам удалось немного поговорить с руководителем проекта предприятия EasyMile (штабквартира которого находится во Франции, в Тулузе) Каримом Бенизером. По его словам автобусы EasyMile не следует сравнивать с самоуправляемой машиной. Бенизер вообще не называет это транспортное средство ”автобусом”, предпочитая английское слово — shuttle, то есть ”челнок”.

- Как проходит изучение электроавтобусом Таллиннских дорог?

- Хорошо. Настраиваем маршрут, скорость, изучаем, насколько все идет безопасно, говорит Карим Бенизер. — Есть некоторые сложные места, но вообще маршрут для автобуса в целом подходящий.

Бенизер объясняет, что при настройке маршрута, сначала им управляет человек, формируя дигитальную карту, и на ней создается траектория, включающая разные пункты. По его словам, наиболее эффективно такие автобусы могут сегодня работать в огромных бизнес-парках, торговых центрах, а обычные публичные дороги в нынешних условиях все-таки слишком сложны, но главное препятствие — законодательство. Бенизер надеется, что через 2-5 лет электроавтобусов будет использоваться больше.

- Есть ли такие места в мире, где подобные автобусы работают в повседневном режиме, а не в тестовом?

- Был эксперимент, когда мы предлагали коммерческую услугу в Сингапурском ботаническом саду. Также тестировали работу с пассажирами на публичной дороге в Финляндии, но не в час пик, конечно. Мы не говорим, что наши электроавтобусы могут переводить пассажиров со скоростью 50 км в час. Их максимальная скорость — 20 км в час, и это уже очень хорошо. Если говорить о таллиннских условиях, то трудно предсказать, как будут себя вести другие участники дорожного движения. Перед тем, как налаживать полноценное автобусное сообщение в сложных условиях, нужно сделать важные шаги — изучить, как вообще люди к ним относятся, готовы ли в принципе их принять. То есть, прежде всего, людям нужно привыкнуть к этим автобусам, а не автобусам изучить среду. Все-таки это не обычный транспорт. Он отличается также от самоуправляемого автомобиля, который может везти тебя куда угодно, с какой угодно скоростью. Электроавтобус больше похож на поезд в метро, двигающийся не по рельсам, конечно.