Tallinna Linnatransport продолжает уплотнение городских автобусных линий

С выходом новых автобусов достигается 96,4% всех отправлений и 96,9% пройденных километров на линиях от графиков, действовавших до 1 февраля.

”Результатом интенсивной работы стало то, что сейчас в часы пик по утрам и вечерам одновременно отправляются 392 автобуса и мы можем уверенно заявить, что не позднее конца марта в часы пик на улицах будут 410 линейных автобусов”, — пояснил председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич. ”Более того, благодаря поставляемым в этом году автобусам мы можем еще уплотнить графики движения, чтобы решить на некоторых линиях проблему перегруженного пассажиропотока и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным”

Также удлиняется время работы автобусной линии 20A и меняется маршрут. В дальнейшем автобусная линия 20A начинается от центра ”Виру” и в обоих направлениях автобус останавливается на остановке улицы Акадеэмиа теэ. Остановка Акадеэмиа добавляется и к автобусным линиям 20 и 25.

Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.

С 1 февраля Tallinna Linnatransport плюс к имеющимся 62 автобусным линиям, принял на обслуживание маршруты № 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 и 65.