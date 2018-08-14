Tallinna Linnatranspordi AS стала фигурантом еще одного уголовного дела

Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело на основании представленного Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) сообщении о нарушении.
Дело возбуждено по статье о нарушении требований процесса проведения государственного тендера и осознанном нарушении ограничения на сделки в большом объеме.
Ни одного подозрения пока не предъявлено.
На прошлой неделе TLT прекратило трудовые отношения с главной административной службы Тойво Моорастом по причине предварительных результатов внешнего аудита, который дал основания для подозрений в злоупотреблении служебным положением.
На основании результатов аудита TLT направило в Пыхьяскую прокуратуру сообщение о преступлении.