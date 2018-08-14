14.08.2018, 16:00

Tallinna Linnatranspordi AS стала фигурантом еще одного уголовного дела

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
 
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Toivo Moorast
Toivo MoorastFoto: MIHKEL-MARKUS MIKK, Õhtuleht

Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело на основании представленного Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) сообщении о нарушении.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований процесса проведения государственного тендера и осознанном нарушении ограничения на сделки в большом объеме.

Ни одного подозрения пока не предъявлено.

На прошлой неделе TLT прекратило трудовые отношения с главной административной службы Тойво Моорастом по причине предварительных результатов внешнего аудита, который дал основания для подозрений в злоупотреблении служебным положением.

На основании результатов аудита TLT направило в Пыхьяскую прокуратуру сообщение о преступлении.

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