Tallinna Linnatranspordi AS стала фигурантом еще одного уголовного дела

Дело возбуждено по статье о нарушении требований процесса проведения государственного тендера и осознанном нарушении ограничения на сделки в большом объеме.

Ни одного подозрения пока не предъявлено.

На прошлой неделе TLT прекратило трудовые отношения с главной административной службы Тойво Моорастом по причине предварительных результатов внешнего аудита, который дал основания для подозрений в злоупотреблении служебным положением.

На основании результатов аудита TLT направило в Пыхьяскую прокуратуру сообщение о преступлении.