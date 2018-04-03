Tallinna Linnatranspordi AS расторгло трудовой договор с задержанным Яанусом Винком

Tallinna Linnatranspordi AS в чрезвычайном порядке расторгло трудовой договор с заместителем заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Яанусом Винком, сообщает Раэпресс.

Предприятие сообщило, что работник утратил доверие работодателя, ссылаясь при этом на материалы внутренней проверки, рассматривавшиеся 28 марта на заседании правления АО, и инициированное Центральной уголовной полицией уголовное дело о получении Винком взяток в особо крупных размерах в 2012-2017 годах.

Правление рассматривало проведение в отделе ремонта и обслуживания автобусов ремонта и обслуживания транспортных средств, не принадлежащих предприятию.

Винк освобожден от работы на основании пункта 5 части 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре с 4 апреля 2018 года без соблюдения срока предуведомления.