Tallinna Linnatranspordi AS приобретет 200 новых автобусов на газу

”В долгосрочной перспективе мы работаем с тем, чтобы к 2025 году по улицам Таллинна больше не ездили дизельные автобусы, что не только улучшит услуги общественного транспорта, но и внесет вклад в более чистую городскую среду”, — пояснил Бородич. По его словам, для этого в следующие пять лет всего будет приобретено 300 новых автобусов на газу и будут сделаны первые приготовления для принятия в эксплуатацию электроавтобусов.

Начиная со второй половины 2019 года предприятие всего закупит 60 новых автобусов нормальной длины и 40 сочлененных автобусов (”гармошек”), что составит более одной пятой из эксплуатируемых 469 автобусов Tallinna Linnatransport. В новых автобусах особое внимание уделяется удобству и безопасности пассажиров, а также предусматривается обслуживание горожан с особыми потребностями. У всех новых автобусов есть внутренние и внешние видеокамеры, а также они оснащены пандусами для инвалидных и детских колясок.

Tallinna Linnatranspordi AS обслуживает в год более 130 млн пассажиров столицы с помощью 469 автобусов, 70 трамваев и 51 троллейбуса. На предприятии трудятся 1800 человек, которые обеспечивают работу 62 автобусных линий, четырех трамвайных и четырех троллейбусных линий.