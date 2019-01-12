Таллинн ждет предложений по реконструкции парка Казе

Парк Казе расположен между улицами Копли, Сепа и Малева, на границе между существующей застройкой и развиваемой сейчас территорией Коплиских линий, где создается современный жилой массив с хорошими возможностями для отдыха при сохранении природы этих мест.

Мобильное приложение "AvaLinna" ("Открой Город") было создано для информирования о наиболее значительных проектах развития общественного пространства Таллинна и привлечения к их обсуждению населения города. Там можно высказать предложения, критику, прокомментировать предложения других. Относительно парка Казе приложение будет активно до 28 января.

Создание приложения софинансировал Европейский союз.