Таллинн ждет предложений по реконструкции парка Казе

В ближайшее время в Пыхья-Таллинне начнется реконструкция находящегося по охраной как природный объект парка Казе. В связи с этим Таллиннский департамент городского планирования ждет от горожан предложений и комментариев, касающихся эскизного решения, разработанного бюро ландшафтной архитектуры "Artes Terrae". Предложения принимаются в мобильном приложении "AvaLinn", сообщает Раэпресс.
Парк Казе расположен между улицами Копли, Сепа и Малева, на границе между существующей застройкой и развиваемой сейчас территорией Коплиских линий, где создается современный жилой массив с хорошими возможностями для отдыха при сохранении природы этих мест.
Мобильное приложение "AvaLinna" ("Открой Город") было создано для информирования о наиболее значительных проектах развития общественного пространства Таллинна и привлечения к их обсуждению населения города. Там можно высказать предложения, критику, прокомментировать предложения других. Относительно парка Казе приложение будет активно до 28 января.