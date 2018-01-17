Таллинн ждет отзывы на новое оформление городского сайта

С сегодняшнего дня можно ознакомиться с новым оформлением сайта Таллинна. Тестовая версия будет доступна для ознакомления до 31 января. Новое оформление должно сменить старое 1 февраля, сообщает Raepress.

В новом решении больше внимания уделяется более быстрому распространению информации с помощью поисковых систем. Изменилось местоположение разветвленного меню. Сайт теперь легче использовать с помощью моильных устройств.

На главной странице четко выделены таллинские новости и информация о происходящих в городе мероприятиях. Сайт сохранил вариант для слабовидящих, прогноз погоды, самые популярные темы и выбор языков.

Городская канцелярия ждет активной и конструктивной обратной связи.

Оформители ждут активного отклика по адресу veeb@tallinnlv.ee или через действующую версию городского сайта — http://www.tallinn.ee/est/Vorm-Tagasiside-uue-Tallinna-veebilehe-kujunduse-kohta.