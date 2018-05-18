18.05.2018, 07:31

Таллинн заключил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с Посольством Республики Молдова

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Таллинн заключил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с Посольством Республики Молдова
Foto: Раэпресс

Вчера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Таллинном и Посольством Республики Молдова в сфере культуры, соглашение подписали посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесии и вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что цель соглашения заключается в том, чтобы развить и разнообразить дружественные отношения в области культуры.

”Мы хотим поддержать взаимовыгодные формы сотрудничества в сфере культуры и улучшить обмен опытом, а также поддержать создание взаимных контактов в этой сфере, — отметил Белобровцев. — В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области культуры Таллинна и Посольства Республики Молдова, одобренного на вчерашнем заседании горуправы, стороны совместно организуют выставку традиционных ковров ручной работы и национальных костюмов Молдовы в рамках Дней народов Эстонии с 24 сентября по 6 октября этого года”.

Посольство Республики Молдова в Таллинне привезет молдавские традиционные костюмы и ковры ручной работы на выставку в Таллинн, а также организует транспортировку экспонатов. В соответствии с соглашением, Таллинн для проведения выставки в Таллиннской галерее дизайна и архитектуры (Пярну мнт. 6) заключит договор с MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii. Город также организует монтаж и демонтаж экспозиции.

Стороны финансируют обозначенные действия в рамках своих финансовых возможностей, соглашение заключается на неопределенный срок.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Тише едешь — дальше будешь: как в условиях повышения цен на топливо научиться ездить экономно

18.05.2018
Повышение акцизов на бензин принесло свои плоды — средняя цена на литр 95-го бензина составляет 1,35 евро. Аналитики говорят, это не предел, ведь с 1 мая топливо должно содержать не менее 3% биодобавок, а еще война в Сирии может спровоцировать колебания на мировом рынке. В общем, то, что у нас происходит сейчас, — это еще цветочки. Поэтому вопрос экономии стоит остро. И многие водители даже не подозревают, что, руководствуясь нехитрыми правилами, могут сэкономить топлива на солидную сумму. Как именно — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

ФОТО: Молодой человек и девушка на мотоцикле убегали от полиции на бешеной скорости, пока не съехали с дороги

18.05.2018
В четверг через некоторое время после полуночи полицейский патруль заметил на Вабадузе пуйестеэ мотоцикл, который ехал в сторону Пярну. Увидев патруль, мотоциклист стал ускоряться и проигнорировал сигнал полицейских остановиться.
Подробнее


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Является ли этот май самым жарким в истории Эстонии?

17.05.2018
В этом году май выдался необычно жарким, и по температурам входит в двадцатку самых жарких маев в истории Эстонии. Интересно, что 25 самых жарких майских дней были все зафиксированы в 21 веке. Смотрите, когда и где!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSU/02
199,- €
159,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
-20% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев — экономический рост привел к дефициту кадров

17.05.2018
В Южной Финляндии решили отказаться от практики, согласно которой, открытые вакансии необходимо в первую очередь заполнять гражданами Финляндии или стран Европейской Экономической Зоны, сообщает Yle.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ