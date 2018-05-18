18.05.2018, 07:31

Таллинн заключил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с Посольством Республики Молдова

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rus.delfi.ee
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Таллинн заключил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с Посольством Республики Молдова
Foto: Раэпресс

Вчера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Таллинном и Посольством Республики Молдова в сфере культуры, соглашение подписали посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесии и вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что цель соглашения заключается в том, чтобы развить и разнообразить дружественные отношения в области культуры.

”Мы хотим поддержать взаимовыгодные формы сотрудничества в сфере культуры и улучшить обмен опытом, а также поддержать создание взаимных контактов в этой сфере, — отметил Белобровцев. — В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области культуры Таллинна и Посольства Республики Молдова, одобренного на вчерашнем заседании горуправы, стороны совместно организуют выставку традиционных ковров ручной работы и национальных костюмов Молдовы в рамках Дней народов Эстонии с 24 сентября по 6 октября этого года”.

Посольство Республики Молдова в Таллинне привезет молдавские традиционные костюмы и ковры ручной работы на выставку в Таллинн, а также организует транспортировку экспонатов. В соответствии с соглашением, Таллинн для проведения выставки в Таллиннской галерее дизайна и архитектуры (Пярну мнт. 6) заключит договор с MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii. Город также организует монтаж и демонтаж экспозиции.

Стороны финансируют обозначенные действия в рамках своих финансовых возможностей, соглашение заключается на неопределенный срок.

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