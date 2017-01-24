Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас констатировал, что выявившиеся в центре "Арсенал" в Пыхья-Таллинне скрытое участие реформистского политика Райна Розиманнуса и сомнительный способ приобретения этого участия ставят под вопрос целесообразность и обоснованность переселения туда районной управы.

И это несмотря на то, что работники управы действительно нуждаются в улучшении условий работы, сообщает Раэпресс.

"Принятое под руководством бывшего премьер-министра от реформистов Таави Рыйваса в срочном порядке решение о продаже недвижимостей бывшего завода "Арсенал"и неожиданное обнаружение при этом скрытого участия Розиманнуса (которого называли "серым кардиналом" Партии реформ — прим.ред.), — подчеркнул Аас, — выглядит в глазах общественности далеко не лучшим образом. Уже сам факт, что специальная антикоррупционная комиссия парламента приступила к детальному изучению дела, бросает на него неприятную тень. И в основном повисает в воздухе вопрос: когда Розиманнус намеревался сообщить общественности о своей доле в собственности, если бы не появилась соответствующая статья в газете "Эрипяэв"? Думаю, что мы бы еще и сейчас оставались в неведении.

Пока же, несмотря на то, что Пыхья-Таллинская районная управа нуждается в более современных рабочих помещениях, продолжение переговоров невозможно до появления большей ясности в сомнительных вопросах. Подождать надо и выводов специальной комиссии Рийгикогу, или хотя бы ее оценки состоявшеся в 2012 году продажи государственного имущества в срочном порядке. Я уже попросил старейшину Пыхья-Таллинна прервать переговоры. Их можно будет продолжить, как только выяснится, что сделка была совершена корректно".