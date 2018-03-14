Таллинн выделит квартирным товариществам субсидии на озеленение

Квартирные товарищества Таллинна могут ходатайствовать о субсидиях на озеленение дворовых территорий. Процедура рассмотрения ходатайств, назначения субсидии и ее выплаты упрощена и ускорена, сообщает Раэпресс.

"Отныне ходатайства обо всех предоставляемых Таллинским департаментом городского имущества субсидиях, — пояснила вице-мэр столицы Эха Вырк, — представляются через среду самообслуживания регистра некоммерческой деятельности".

В рамках проекта "Зеленый двор" поддерживается озеленение как составная часть приведения в порядок дворовых территорий квартирных товариществ. Если раньше ходатайство надо было представлять до начала работ, то теперь только после их осуществления и оплаты.

Проект имеет целью повышение привлекательности городской среды и улучшение таким образом качества жизни. За пять лет субсидии получили 458 квартирных товариществ. "Зеленый двор" дополняет уже многие годы успешно работающий проект "Дворы — в порядок!"