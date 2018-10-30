Таллинн выделил 900 тысяч евро на инвестиции в сакральные здания

Программа вновь финансируется после пятилетнего перерыва, вызванного экономическим кризисом, с 2016 года. Распространяется она, как подчеркнул председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт, на все сакральные здания, независимо от конфессии, ведь церковь — это, как правило, памятник архитектуры, памятник истории, памятник культуры, это важная часть нашего общего культурного пространства.

Цель реализуемой с 2000 года программы ренессанса церквей Таллинна — привести сакральные здания в порядок и знакомить с ними и хранящимися в них культурными ценностями таллинцев и туристов.

Если в прошлом году главным объектом программы был Рахуский приход в Нымме, где отреставрированы интерьеры церкви, орган, алтарная живопись и прочее, то нынче крупномасштабные работы проведены в Казанской церкви, где пришлось начинать с археологических исследований, реставрации цоколя, окон, а теперь идет консервация росписи интерьера, проектируются и устанавливаются системы вентиляции и отопления.

В Домском соборе идут реставрация кафедры, консервация настенной росписи, планируется также консервация надмогильной плиты фон Грасса, обнаруженной в северном нефе в 2017 году и пр.