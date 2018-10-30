30.10.2018, 15:54

Таллинн выделил 900 тысяч евро на инвестиции в сакральные здания


rus.delfi.ee
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Koosolek Kaarli kirikus paavsti visiidi ettevalmistamiseks
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

В 2018 году Таллинн выделил 900 тысяч евро на инвестиции в сакральные здания, а всего на восстановление и сохранение этих зданий и их внутреннего убранства городом затрачены почти 9 миллионов евро, сообщает Раэпресс.

Программа вновь финансируется после пятилетнего перерыва, вызванного экономическим кризисом, с 2016 года. Распространяется она, как подчеркнул председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт, на все сакральные здания, независимо от конфессии, ведь церковь — это, как правило, памятник архитектуры, памятник истории, памятник культуры, это важная часть нашего общего культурного пространства.

Цель реализуемой с 2000 года программы ренессанса церквей Таллинна — привести сакральные здания в порядок и знакомить с ними и хранящимися в них культурными ценностями таллинцев и туристов.

Если в прошлом году главным объектом программы был Рахуский приход в Нымме, где отреставрированы интерьеры церкви, орган, алтарная живопись и прочее, то нынче крупномасштабные работы проведены в Казанской церкви, где пришлось начинать с археологических исследований, реставрации цоколя, окон, а теперь идет консервация росписи интерьера, проектируются и устанавливаются системы вентиляции и отопления.

В Домском соборе идут реставрация кафедры, консервация настенной росписи, планируется также консервация надмогильной плиты фон Грасса, обнаруженной в северном нефе в 2017 году и пр.

В Карловской церкви завершена реставрация органа, начатая в 2016 году, реставрированы также главная дверь и пол. Работы при финансовом содействии города ведутся также в церкви Святого духа, Олевисте, Коплиской Никольской церкви, завершена нынче комплексная реконструкция старообрядческой молельни на улице Кибувитса, впереди еще установка громоотвода на прошедшей основательный курс обновления Яановской церкви, разрабатывается проект реставрации фасадов находящейся в распоряжении армянского прихода Сеэгиской церкви Св. Иоанна.

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