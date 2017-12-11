Таллинн выбирает лучшего спортсмена и лучшую команду

До 14 декабря (23:59) все таллинцы имеют возможность выбрать из числа номинированных лучших спортсмена и спортсменку, а также лучшую команду по спортивным играм. Для этого достаточно проголосовать на сайте Таллинна или здесь.

Из числа спортсменок номинированы Ирина Эмбрих, Эпп Мяэ, Ксения Балта, Ольга Борисенко, Юлле Келл и Людмила Корчагина, из числа спортсменов — Николай Новоселов, Хейки Наби, Янек Ыйглане, Март Сейм, Владислав Жаров и Кирилл Кочегаров, из числа команд — футбольная команда Таллинского клуба "Флора", баскетбольная команда клуба "Калев/Крамо", женская баскетбольная команда Таллинского университета, волейбольная команда Таллинского "Сельвера" и гандбольная команда спортклуба "Реваль спорт/Падизе/Ласнамяэ".

Номиненты предложены спортивными подсоюзами видов спорта из числа спортсменов — таллинцев по данным регистра населения, успешно выступивших на международных соревнованиях среди взрослых, а также команд, чей зал находится и чьи домашние игры проходят в Таллинне, ставших чемпионом Эстонии в высшей лиге или завоевавших высокое место в региональной и/или европейской лиге.

Чествование победителей состоится 18 декабря в Доме Черноголовых.