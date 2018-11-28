Таллинн вводит единый порядок предоставления субсидий квартирным товариществам

Проект предусматривает, что с нового года все ходатайства подаются в электронном виде, что позволит ускорить процесс подачи, обработки и рассмотрения ходатайств. Подача будут производиться в среде самообслуживания инфосистемы о таллиннских субсидиях. Документ касается субсидий на обучение, экспертизу, а также по проектам "Зеленый двор", "Фасады — в порядок!" и "Дворы — в порядок!".

На субсидии квартирным товариществам в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены 850 500 евро.