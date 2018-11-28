28.11.2018, 22:00

Таллинн вводит единый порядок предоставления субсидий квартирным товариществам


rus.delfi.ee
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Kortermajad
Kuigi Tallinna lähivallad on statistika järgi võimekaimad omavalitsused vabariigis, siis kooli- ja lasteaiakohti on endiselt puudu. Valdadele kuuluvad elamispinnad on suures osas juba kasutuses ning korterite turuhinnad kõrged. See kõik muudaks pagulaste Foto: Hendrik Osula

Таллиннская городская управа решила представить на утверждение городского собрания проект постановления, сводящего воедино все требования, предъявляемые при представлении квартирными товариществами ходатайств о субсидиях всех видов, с целью упростить эту процедуру и рассмотрение ходатайств.

Проект предусматривает, что с нового года все ходатайства подаются в электронном виде, что позволит ускорить процесс подачи, обработки и рассмотрения ходатайств. Подача будут производиться в среде самообслуживания инфосистемы о таллиннских субсидиях. Документ касается субсидий на обучение, экспертизу, а также по проектам "Зеленый двор", "Фасады — в порядок!" и "Дворы — в порядок!".

На субсидии квартирным товариществам в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены 850 500 евро.

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