Таллинн временно дает барменам бесплатный проезд. Почему?

Таллиннская городская управа предоставила право бесплатного проезда с 29 сентября по 7 октября в общественном транспорте участникам 67-го конгресса Международной ассоциации барменов и мирового первенства среди специалистов такого рода, которые пройдут в Таллинне с 1 по 6 октября.
Ожидается прибытие со всего мира примерно полутысячи специалистов этого вида обслуживания и представителей производителей продукции, поддерживающей эту сферу, сообщает Раэпресс.
Одновременно в Таллинне впервые пройдет с 1 по 6 октября Таллинская неделя коктейлей, которую предполагается сделать традиционной.