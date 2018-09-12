12.09.2018, 07:50

Таллинн временно дает барменам бесплатный проезд. Почему?

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rus.delfi.ee
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Kokteilikoolitus
KokteilikoolitusFoto: Karli Saul

Таллиннская городская управа предоставила право бесплатного проезда с 29 сентября по 7 октября в общественном транспорте участникам 67-го конгресса Международной ассоциации барменов и мирового первенства среди специалистов такого рода, которые пройдут в Таллинне с 1 по 6 октября.

Ожидается прибытие со всего мира примерно полутысячи специалистов этого вида обслуживания и представителей производителей продукции, поддерживающей эту сферу, сообщает Раэпресс.

Одновременно в Таллинне впервые пройдет с 1 по 6 октября Таллинская неделя коктейлей, которую предполагается сделать традиционной.

Tallinn Hockey weekend
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