Таллинн временно дает барменам бесплатный проезд. Почему?

Ожидается прибытие со всего мира примерно полутысячи специалистов этого вида обслуживания и представителей производителей продукции, поддерживающей эту сферу, сообщает Раэпресс.

Одновременно в Таллинне впервые пройдет с 1 по 6 октября Таллинская неделя коктейлей, которую предполагается сделать традиционной.