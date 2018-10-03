Таллинн восстановит во всех столичных районах комиссии по делам несовершеннолетних

Главная их задача, как отметил вице-мэр Тынис Мёльдер, — возвращение на правильный путь сбившихся с него подростков.

Комиссии будут помогать районным отделам социального обеспечения в разрешении сложных ситуаций в этой области. В работу комиссий будут вовлекаться сотрудники полиции, молодежные и спортивные работники, медики.

Комиссии будут вносить предложения Таллинскому департаменту социальных дел и здравоохранения о темах обсуждения на "круглом столе" по делам детей и семей — одной из постоянных комиссий, действующих в Таллинне при городской управе.