03.10.2018, 13:24

Таллинн восстановит во всех столичных районах комиссии по делам несовершеннолетних

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rus.delfi.ee
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Kanuti aed
Kanuti aedFoto: Madis Veltman

Таллинская городская управа на сегодняшнем заседании решила восстановить во всех восьми городских районах комиссии по делам несовершеннолетних, которые теперь, правда, будут называться комиссиями по защите детей.

Главная их задача, как отметил вице-мэр Тынис Мёльдер, — возвращение на правильный путь сбившихся с него подростков.

Комиссии будут помогать районным отделам социального обеспечения в разрешении сложных ситуаций в этой области. В работу комиссий будут вовлекаться сотрудники полиции, молодежные и спортивные работники, медики.

Комиссии будут вносить предложения Таллинскому департаменту социальных дел и здравоохранения о темах обсуждения на "круглом столе" по делам детей и семей — одной из постоянных комиссий, действующих в Таллинне при городской управе.

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