21.01.2019, 21:47

Таллинн: в ночлежках есть свободные места

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Kodutute öömaja Põhja-Tallinnas aadressil Alasi 8
Kodutute öömaja Põhja-Tallinnas aadressil Alasi 8Foto: Karli Saul

Наступившие морозы актуализируют вопрос о местах в ночлежных домах. Пока ситуация тревог не внушает. В ночь на понедельник в них пустовали 32 места, а при необходимости есть возможность поставить дополнительные койки.

Помимо ночлега, там можно помыться, приготовить еду, даже получить чистую одежду. Для хранения личных вещей есть запирающиеся шкафчики. И все это — бесплатно.

Дневное время можно провести в центре на улице Суур-Сыямяэ, 6а. Если температура днем упадет ниже 15 градусов мороза, то ночлежки будут открыты и днем.

Сейчас ночлежные дома на улице Мерелахе, 4, Академия, 34 и Алази, 8 открыты с 19 до 9 часов. В них в общей сложности 124 места: 26 — в первом, 38 — во втором и 60 — в третьем.

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