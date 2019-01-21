Таллинн: в ночлежках есть свободные места

Помимо ночлега, там можно помыться, приготовить еду, даже получить чистую одежду. Для хранения личных вещей есть запирающиеся шкафчики. И все это — бесплатно.

Дневное время можно провести в центре на улице Суур-Сыямяэ, 6а. Если температура днем упадет ниже 15 градусов мороза, то ночлежки будут открыты и днем.

Сейчас ночлежные дома на улице Мерелахе, 4, Академия, 34 и Алази, 8 открыты с 19 до 9 часов. В них в общей сложности 124 места: 26 — в первом, 38 — во втором и 60 — в третьем.